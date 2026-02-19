Об алгоритме действий в таких случаях на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян. По его словам, граждане с официально установленной инвалидностью не подлежат призыву. Эта норма действует даже тогда, когда статус лица с инвалидностью был получен уже после объявления в розыск из-за неявки в ТЦК или необновления учетных данных.

Смотрите также "Розыск" несмотря на бронирование: юрист объяснила, что делать военнообязанным

С чего начать, чтобы больше не быть в розыске?

В Украине продолжается мобилизация, и нередко военнообязанные с проблемами со здоровьем оказываются в списках розыска территориальных центров комплектования. В то же время действующее законодательство предусматривает, что подтвержденная инвалидность является безусловным основанием для исключения лица с воинского учета и прекращения розыскных мероприятий.

Первый шаг – оформление инвалидности в установленном порядке. Для этого нужно обратиться к профильному или семейному врачу, который подаст заявление на прохождение экспертного оценивания. Только после прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или соответствующей экспертной группы и получения официального заключения можно инициировать процедуру отмены розыска и исключения с воинского учета.

Что делать со штрафами и розыском?

Если лицо уже находится в розыске, ТЦК может требовать уплаты административного штрафа за нарушение правил воинского учета – например, за неявку по повестке. В такой ситуации возможны два варианта: оплатить штраф, если нарушение действительно было до установления инвалидности, или обжаловать действия ТЦК, если объявление в розыск было неправомерным.

После урегулирования этих вопросов и предоставления документов, подтверждающих инвалидность, ТЦК обязан исключить лицо с воинского учета.

Что изменилось в оформлении отсрочек и бронирования в 2026 году?