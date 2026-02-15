Кто может забронировать работников?

Забронировать своих рабочих имеют право государственные органы, предприятия, организации, которые работают в критически важных отраслях экономики Украины, отмечает Министерство обороны.

По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", заявление на бронирование подает не сам работник лично. Такое право имеют работодатели, которые соответствуют требованиям этого закона:

их официально признали критически важными;

они имеют мобилизационные задачи;

производят товары или предоставляют услуги ВСУ.

То есть значение имеет не должность работника или какие-то особые заслуги на предприятии, а исключительно статус компании, где он работает.

Добавим, что пока нет какого-то официального перечня профессий, которые дают гарантию получить бронь от мобилизации в феврале. Впрочем, чаще отсрочку от службы предоставляют:

энергетикам;

рабочим оборонной промышленности;

работникам транспорта;

представителям медиа и коммуникаций;

работникам сферы коммунальных услуг и тому подобное.

Важно! Потом работодатель должен регулярно подтверждать бронь своих работников. Ответственность лежит на предприятии, а не лично на человеке.

Кто может не получить бронь в феврале?

Впрочем, даже на критических предприятиях некоторые мужчины могут не получить бронь от мобилизации. Речь идет о тех военнообязанных, которые нарушили правила учета:

не обновили свои данные в ТЦК, “Дії” или “Резерв+”;

находятся в розыске за неявку по повестке;

изменили место регистрации и забыли сообщить об этом в военкомат.

Обратите внимание! Не получат брони и работники, которые работают неофициально и имеют зарплату, ниже определенной нормы.

Как изменились правила бронирования в феврале?

С 1 февраля 2026 года новое бронирование работников осуществляется для всех работодателей по общему правилу – в течение 72 часов, пишет "Дебет – Кредит".

При этом оно работает только при определенных условиях:

работник находится на воинском учете;

работает официально;

вовремя уточнил свои данные (до 16 июля 2024 года);

не находится в розыске.

Важно! Если не выполнить хотя бы одно условие из этого списка, на бронь можно не рассчитывать.

Что нового в бронировании 2026 года?