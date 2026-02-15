Хто може забронювати працівників?
Забронювати своїх робітників мають право державні органи, підприємства, організації, які працюють у критично важливих галузях економіки України, наголошує Міністерство оборони.
Дивіться також Повернення на службу після СЗЧ за кордоном: чи можна уникнути суду
За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заяву на бронювання подає не сам працівник особисто. Таке право мають роботодавці, які відповідають вимогам цього закону:
- їх офіційно визнали критично важливими;
- вони мають мобілізаційні завдання;
- виробляють товари чи надають послуги ЗСУ.
Тобто значення має не посада працівника чи якісь особливі заслуги на підприємстві, а виключно статус компанії, де він працює.
Додамо, що наразі немає якогось офіційного переліку професій, які дають гарантію отримати бронь від мобілізації у лютому. Втім, частіше відстрочку від служби надають:
- енергетикам;
- робітникам оборонної промисловості;
- працівникам транспорту;
- представникам медіа та комунікацій;
- працівникам сфери комунальних послуг тощо.
Важливо! Поте роботодавець повинен регулярно підтверджувати бронь своїх працівників. Відповідальність лежить на підприємстві, а не особисто на людині.
Хто може не отримати бронь у лютому?
Втім, навіть на критичних підприємствах деякі чоловіки можуть не отримати бронь від мобілізації. Мова йде про тих військовозобов'язаних, які порушили правила обліку:
- не оновили свої дані в ТЦК, “Дії” чи “Резерв+”;
- перебувають у розшуку за неявку за повісткою;
- змінили місце реєстрації і забули повідомити про це у військкомат.
Зауважте! Не отримають броні й працівники, які працюють неофіційно й мають зарплату, що нижча за визначену норму.
Як змінилися правила бронювання у лютому?
З 1 лютого 2026 року нове бронювання працівників здійснюється для всіх роботодавців за загальним правилом – протягом 72 годин, пише "Дебет – Кредит".
При цьому воно працює лише за певних умов:
- працівник знаходиться на військовому обліку;
- працює офіційно;
- вчасно уточнив свої дані (до 16 липня 2024 року);
- не перебуває в розшуку.
Важливо! Якщо не виконати хоча б одну умову з цього списку, на бронь можна не розраховувати.
Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.
Що нового у бронюванні 2026?
У 2026 році в Україні запровадили оновлені правила бронювання військовозобов’язаних працівників.
Водночас кількість заброньованих осіб не може перевищувати загальну чисельність військовозобов’язаних працівників, визначену у рішенні про надання підприємству статусу критичного.
Крім того, у 2026 році для бронювання запроваджено вимогу щодо рівня оплати праці – зарплата має становити не менше ніж 21 617,50 гривні.
Окремі умови передбачені для підприємств оборонно-промислового комплексу. Вони можуть бронювати працівників строком на 45 днів навіть у разі порушень військового обліку, за умови що такі порушення будуть усунуті впродовж цього періоду.