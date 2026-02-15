Хто може забронювати працівників?

Забронювати своїх робітників мають право державні органи, підприємства, організації, які працюють у критично важливих галузях економіки України, наголошує Міністерство оборони.

Дивіться також Повернення на службу після СЗЧ за кордоном: чи можна уникнути суду

За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заяву на бронювання подає не сам працівник особисто. Таке право мають роботодавці, які відповідають вимогам цього закону:

їх офіційно визнали критично важливими;

вони мають мобілізаційні завдання;

виробляють товари чи надають послуги ЗСУ.

Тобто значення має не посада працівника чи якісь особливі заслуги на підприємстві, а виключно статус компанії, де він працює.

Додамо, що наразі немає якогось офіційного переліку професій, які дають гарантію отримати бронь від мобілізації у лютому. Втім, частіше відстрочку від служби надають:

енергетикам;

робітникам оборонної промисловості;

працівникам транспорту;

представникам медіа та комунікацій;

працівникам сфери комунальних послуг тощо.

Важливо! Поте роботодавець повинен регулярно підтверджувати бронь своїх працівників. Відповідальність лежить на підприємстві, а не особисто на людині.

Хто може не отримати бронь у лютому?

Втім, навіть на критичних підприємствах деякі чоловіки можуть не отримати бронь від мобілізації. Мова йде про тих військовозобов'язаних, які порушили правила обліку:

не оновили свої дані в ТЦК, “Дії” чи “Резерв+”;

перебувають у розшуку за неявку за повісткою;

змінили місце реєстрації і забули повідомити про це у військкомат.

Зауважте! Не отримають броні й працівники, які працюють неофіційно й мають зарплату, що нижча за визначену норму.

Як змінилися правила бронювання у лютому?

З 1 лютого 2026 року нове бронювання працівників здійснюється для всіх роботодавців за загальним правилом – протягом 72 годин, пише "Дебет – Кредит".

При цьому воно працює лише за певних умов:

працівник знаходиться на військовому обліку;

працює офіційно;

вчасно уточнив свої дані (до 16 липня 2024 року);

не перебуває в розшуку.

Важливо! Якщо не виконати хоча б одну умову з цього списку, на бронь можна не розраховувати.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Що нового у бронюванні 2026?