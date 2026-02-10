Адвокатка Олена Дабіжа пояснила hromadske, що військовий у СЗЧ може звернутися до дипломатичної установи України, але наразі без суду не обійтись.

Що відомо про випадок СЗЧ за кордоном?

Видання розповіло історію воїна Артема, який з початку повномасштабного вторгнення долучився до ТрО на Київщині. Згодом після навчання за кордоном, він став заступником командира відділення. Останні місяці працював координатором на командно-спостережному пункті.

Далі, за його словами, воїну стало психологічно важко через втрати побратимів. Артем намагався перевестися до підрозділу БпЛА, однак не вдалось. У середині липня 2025 року він був у відпустці за кордоном і пішов у СЗЧ.

Зазначається, що на його рішення вплинули особисті проблеми, втома від служби та відсутність навіть тимчасової демобілізації.

Згодом Артем вирішив повернутися до війська, однак не знайшов зрозумілого алгоритму дій.

Що робити військовому, який хоче повернутись?

Як пояснила виданню Олена Дабіжа, питання екстрадиції у таких випадках є складним або фактично неможливим. Пов'язано це з тим, що більшість держав не видають громадян за правопорушення, які не належать до воєнних злочинів.

На думку адвокатки, консульство навряд чи зможе реально допомогти. Якщо військовий вирішить повернутися, йому доведеться приїхати в Україну і вже після цього звертатися до Військової служби правопорядку або ДБР.

Також ніде не гарантується, що військового не затримають безпосередньо на кордоні.

Перед поверненням адвокатка Дабіжа радить з'ясувати в ДБР, чи відкрито кримінальне провадження. Без цього повернутися до своєї частини або перевестися в іншу – неможливо.

Нагадується, що до серпня 2025 року діяла спрощена процедура повернення з СЗЧ, однак зараз необхідне судове рішення.

Міноборони у коментарі виданню повідомило, що військовий може звернутися до дипломатичної установи України та заявити про намір повернутися на службу. Якщо СЗЧ сталося під час навчань за кордоном, слід звернутися до представника ВСП у підрозділі.

Зазначається, що у разі самостійного повернення на кордоні варто повідомити ДПСУ про СЗЧ. Прикордонники в такому випадку інформують Службу правопорядку, військову частину та Нацполіцію.

