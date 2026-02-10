Про це йдеться в офіційному указі глави держави, який оприлюднили на сайті ОП.
Президент України підписав указ про зміни для проходження військової служби для громадян України. Відтепер чоловіки, які старші за 60 років зможуть служити за контрактом.
Про це йдеться в офіційному указі глави держави, який оприлюднили на сайті ОП.
