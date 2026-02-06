Такі зміни запровадив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також "Я їх знімаю": Сирський розповів, за яких умов командирів війська можуть відправити у відставку

Що відомо про іспит, який складатимуть мобілізовані?

В Україні для мобілізованих військовослужбовців, які завершили підготовку в навчальних центрах, вводять комплексний іспит.

За словами Сирського, така перевірка дозволить визначити рівень навичок військових і виявити прогалини, щоб за потреби донавчити їх перед відправленням на виконання бойових завдань.

Окрім цього, у війську тестують систему автоматизованого збору та аналізу відгуків від мобілізованих. Вона має допомогти оперативно реагувати на проблеми, зокрема у соціально-побутових умовах підготовки.

Також керівництво ЗСУ поставило завдання посилити контроль за станом навчальних центрів і якістю підготовки військових як у центрах, так і безпосередньо в бойових бригадах.

Високі зарплатні замість мобілізації: як зміниться українська армія після війни?