Также усиливают контроль за качеством обучения и внедряют новые подходы к оценке подготовки. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Что известно об экзамене, который будут сдавать мобилизованные?

В Украине для мобилизованных военнослужащих, которые завершили подготовку в учебных центрах, вводят комплексный экзамен.

По словам Сырского, такая проверка позволит определить уровень навыков военных и выявить пробелы, чтобы при необходимости дообучить их перед отправкой на выполнение боевых задач.

Кроме этого, в армии тестируют систему автоматизированного сбора и анализа отзывов от мобилизованных. Она должна помочь оперативно реагировать на проблемы, в частности в социально-бытовых условиях подготовки.

Также руководство ВСУ поставило задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки военных как в центрах, так и непосредственно в боевых бригадах.

