По словам Главнокомандующего отношение к военным – самое важное. Об этом Сирский сообщил в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной, передает 24 Канал.

Смотрите также После СЗЧ сразу в штурмовые подразделения: Сырский объяснил, возможно ли такое

Каких командиров могут снять с должности?

Сырский рассказал, что существует два основных критерия эффективности командиров: организация боевых действий и отношение к подчиненным, в частности уровень потерь среди личного состава.

И тот командир, который не заботится о своих подчиненных, – его просто снимают с должности, я его снимаю,

– подчеркнул главнокомандующий.

Он также обратил внимание на проблему недостоверной информации со стороны отдельных командиров, что может приводить к потерям военных и территорий. По словам Сырского, сейчас ситуацию можно проверять с помощью электронной карты. Она отражает количество военных на позициях. Однако, иногда данные не соответствуют реальности из-за сознательного введения в заблуждение или недостаточного владения тем, что происходит вокруг.

В то же время главнокомандующий отметил, что количество таких случаев уменьшилось. По его словам, в 2025 году потери украинских войск сократились на 13%, тогда как потери российской армии в 2024 – 2025 годах, по оценкам ВСУ, достигли около 850 тысяч убитыми и ранеными.

Какие еще заявления о войне в Украине сделал Сырский?