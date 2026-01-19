По словам Главнокомандующего отношение к военным – самое важное. Об этом Сирский сообщил в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной, передает 24 Канал.
Смотрите также После СЗЧ сразу в штурмовые подразделения: Сырский объяснил, возможно ли такое
Каких командиров могут снять с должности?
Сырский рассказал, что существует два основных критерия эффективности командиров: организация боевых действий и отношение к подчиненным, в частности уровень потерь среди личного состава.
И тот командир, который не заботится о своих подчиненных, – его просто снимают с должности, я его снимаю,
– подчеркнул главнокомандующий.
Он также обратил внимание на проблему недостоверной информации со стороны отдельных командиров, что может приводить к потерям военных и территорий. По словам Сырского, сейчас ситуацию можно проверять с помощью электронной карты. Она отражает количество военных на позициях. Однако, иногда данные не соответствуют реальности из-за сознательного введения в заблуждение или недостаточного владения тем, что происходит вокруг.
В то же время главнокомандующий отметил, что количество таких случаев уменьшилось. По его словам, в 2025 году потери украинских войск сократились на 13%, тогда как потери российской армии в 2024 – 2025 годах, по оценкам ВСУ, достигли около 850 тысяч убитыми и ранеными.
Какие еще заявления о войне в Украине сделал Сырский?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизационный потенциал России составляет более 20 миллионов человек. Сырский отметил, что Россия потеряла около 419 тысяч военных, что нарушило ее планы на активные наступательные действия.
Украинские дальнобойные удары нанесли России потери на более 15 миллиардов долларов в 2025 году, поразив 719 целей. По словам Сырского, эти удары существенно снизили добычу нефти, что является основным источником финансирования военного бюджета России, который в 2025 году составлял 175 миллиардов долларов.
Генерал Сырский сообщил, что Россия планирует увеличить интенсивность дроновых атак на Украину. Россия уже ежедневно производит более 400 БпЛА типа "Шахед" и будет пытаться увеличить это число.