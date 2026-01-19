Об этом пишет 24 Канал. Об эффективности deep strike главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью LB.ua.
Насколько эффективны украинские deep strike?
Сырский говорит, что Deep Strike – сильная сторона Украины. "Это признают и враг, и наши партнеры, и союзники. Потому что мы относительно малыми и дешевыми средствами наносим ущерб", – подчеркнул он.
Например, за 25 год защитники поразили 719 целей противника и нанесли ему потерь на более 15 млрд долларов.
Мы существенно снизили добычу нефти. А мы знаем, что нефть – это основной экспортный потенциал России и, в принципе, основной источник формирования ее военного бюджета,
– подчеркнул главнокомандующий.
Доход от добычи нефти составил 130 миллиардов долларов, а военный бюджет России в 2025 году – 175 млрд долларов. "Собственно, мы уменьшаем источник нахождения средств для финансирования войны. Поэтому deep strike играет решающую роль", – говорит Сырский.
Когда в России было громко в последнее время?
Ночью 19 января после 01:00 в Саратове раздавались взрывы. Всего было слышно более 10 мощных взрывов. Также на громкие звуки сирены и отдаленный грохот жаловались жители Энгельса.
Кроме того, украинские дроны атаковали полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, где запускают баллистические ракеты средней дальности из комплекса "Орешник".