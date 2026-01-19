Об этом пишет 24 Канал. Об эффективности deep strike главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью LB.ua.

Смотрите также Полковник запаса назвал роковую ошибку россиян возле Купянска

Насколько эффективны украинские deep strike?

Сырский говорит, что Deep Strike – сильная сторона Украины. "Это признают и враг, и наши партнеры, и союзники. Потому что мы относительно малыми и дешевыми средствами наносим ущерб", – подчеркнул он.

Например, за 25 год защитники поразили 719 целей противника и нанесли ему потерь на более 15 млрд долларов.

Мы существенно снизили добычу нефти. А мы знаем, что нефть – это основной экспортный потенциал России и, в принципе, основной источник формирования ее военного бюджета,

– подчеркнул главнокомандующий.

Доход от добычи нефти составил 130 миллиардов долларов, а военный бюджет России в 2025 году – 175 млрд долларов. "Собственно, мы уменьшаем источник нахождения средств для финансирования войны. Поэтому deep strike играет решающую роль", – говорит Сырский.

Когда в России было громко в последнее время?