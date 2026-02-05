Це стосуватиметься тих, хто добровільно обере продовження служби. Відповідну заяву глава держави зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 5 лютого.

За словами Зеленського, особливу увагу приділятимуть саме зарплатам бійців. Йдеться, власне, про перехід до контрактної форми служби замість проведення заходів мобілізації.

Будемо берегти нашу армію – 800 тисяч – про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії... Ті, хто захоче,

– сказав президент.

Він поставив завдання міністру оборони Михайлу Федорову розробити відповідні розв'язання цього питання.

Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити,

– зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що для реалізації таких планів Україні критично важлива фінансова підтримка насамперед від європейських партнерів, адже українська армія є частиною системи безпеки всієї Європи.

До речі, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко підкреслював, що останнім часом у Росії декілька разів збільшували чисельність армії.

