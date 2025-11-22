Аналітик пояснив, чому ця вимога може стати викликом для країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Дечого побоюється: Трамп квапить Україну щодо мирної угоди на тлі двох скандалів

Що у мирному плані кажуть про ЗСУ?

Видання розібрало 28 пунктів мирного плану, який представив президент США Трамп для врегулювання війни Росії проти України.

У мирному плані під 6-м пунктом зазначається необхідність України обмежити чисельність Збройних Сил до 600 тисяч осіб.

За словами журналіста Метью Ченса, така кількість є значною для армії мирного часу, проте не є тою демілітаризацією, яку раніше вимагала Росія.

Однак це також означатиме значні витрати для України, які їй може бути важко підтримувати,

– йдеться в матеріалі.

Водночас, зауважив Ченс, Росію, в якої армія більша, не змушують робити жодних скорочень.

Які ще пункти є в плані?