Про це в етері 24 Каналу зазначив публіцист Марк Фейгін, пояснивши, що в Україні – це справа Міндіча й "Енергоатому", в США – справа Епштейна, днями було ухвалене рішення про оприлюднення файлів щодо нього.

Чим пояснюється поведінка Трампа?

Фінансисту Джеффрі Епштейну, який закінчив життя самогубством у 2019 році, перебуваючи у в'язниці, були висунуті звинувачення у торгівлі неповнолітніми дівчатами й сексуальних злочинах. Трамп спілкувався з Епштейном певний період. Однак тоді запевнив, що давно розірвав зв'язки з ним, тому не знав про те, чим той займався.

Напевно, Трампу є чого побоюватись. Він довго цьому чинив опір і явно цьому не радий. Навіть ті перші витоки інформації, які є – вони дають привід думати, що Дональд Трамп, ймовірно, дав жару,

– озвучив Фейгін.

Тому американський президент, на думку публіциста, сьогодні поспішає з ухваленням "мирного плану" або для того, щоб перекрити миром в Україні негативну стосовно себе публічну інформацію, яка скоро може з'явитися, або хоче остаточно заявити про себе як про миротворця, щоб соромно було такому оголошувати імпічмент. Особливо у листопаді 2026 року, коли відбудуться проміжні вибори до Конгресу.

"Можливо, Трамп дійсно намагається догодити Путіну і Епштейн перед смертю встиг щось сказати. Кажуть, що він шукав розмови з Чуркіним й Лавровим під час першої каденції Трампа. Епштейна заарештували у 2019 році, а вчинив він самогубство через декілька місяців, це дивна історія", – вважає Фейгін.

Трамп багато з того, що нині робить – вчиняє, намагаючись випередити певні події, щоб знизити ефект негативного шлейфу від публікацій у справі Епштейна, мовляв, він зупинив ще одну війну. Публіцист переконаний, що Україні треба почекати поки ці матеріали оприлюднять в США, запропонувати тристоронню зустріч щодо завершення війни, підкріпити свою позицію підтримкою Європи і заявити, що є пункти, які слід передбачити по-іншому.

Зауважте! Політолог Ігор Рейтерович вважає, що якщо Україна не погодиться на "мирний план" США, то не виключено, що Трамп може заборонити обмін розвідданими й продаж озброєння. Однак він переконаний, що лідеру США буде вкрай складно пояснити такий крок перед американською та європейською спільнотою. Трамп зараз чинить тиск на Україну і їй, зі слів політолога, треба його правильно витримати.

"Мирний план" США: що заявив Трамп щодо України?