У так званому мирному плані є абсолютно неприйнятні для України умови, тож погодитися з ініціативою без змін буде неможливо. Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом припустив, як Трамп може відреагувати на відмову Києва від миру за таким планом, і чи справді це буде критично для України.

Чи відмовить Трамп у допомозі Україні?

Видання Reuters із посиланням на два джерела повідомило, що адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду. Однак у цьому питанні варто дещо прояснити.

За другої каденції Трампа Україна не отримала від США жодного долара і жодного патрона. Ми або купили самі зброю, або для нас її купили європейці. Єдине, що ми отримували – розвіддані і озброєння за програмами Байдена. Якщо Трамп відмовиться від цього, незрозуміло, як він це аргументуватиме, і як це сприймуть самі ж американці,

– зауважив Ігор Рейтерович.

У плані Трампа чітко показано, що хоч Росія і напала на Україну, але для неї не буде жодних наслідків, як для агресора. Вимоги є лише до України, тоді як Москва звільняється від усіх юридичних та фінансових наслідків, залишаючи собі ще й території, яких вона зараз не контролює.

Якщо Україна не погодиться на відверто капітуляційні умови, а Трамп, як наслідок, відмовиться допомагати Києву, це негативно може сприйняти як американське, так і європейське суспільство. Зрештою, після цього будь-який агресор знатиме, що, за правом сили, його ніхто не покарає, а отже, світ може поринути у справжній хаос.

"Звісно, Трамп може це зробити (заборонити обмін розвідданими та продаж зброї – 24 Канал), але йому буде дуже складно це пояснити. Мені здається, зараз це просто тиск, нам треба його правильно витримати, і звертати увагу не на нього, а на план. Над планом ми маємо працювати і витиснути з цього максимум", – наголосив політолог.

Водночас пора прокидатися і європейським лідерам. Вони мають усвідомлювати, що можуть залишитися без будь-якої підтримки з боку Сполучених Штатів. А відтак поки ще віддалена загроза російської агресії може стати набагато ближчою, додав Рейтерович. Отже, зараз Україні та Європі треба консолідувати власні позиції для того, аби донести їх Дональду Трампу.

Як на "мирний план" США відреагували у Європі?