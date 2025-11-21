В так называемом мирном плане есть абсолютно неприемлемые для Украины условия, поэтому согласиться с инициативой без изменений будет невозможно. Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом предположил, как Трамп может отреагировать на отказ Киева от мира по такому плану, и действительно ли это будет критично для Украины.

Откажет ли Трамп в помощи Украине?

Издание Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что администрация Дональда Трампа угрожает прекратить предоставление разведывательных данных и продажу оружия для Украины, если Киев не подпишет предложенное США мирное соглашение. Однако в этом вопросе стоит кое-что прояснить.

При второй каденции Трампа Украина не получила от США ни одного доллара и ни одного патрона. Мы или купили сами оружие, или для нас его купили европейцы. Единственное, что мы получали – разведданные и вооружение по программам Байдена. Если Трамп откажется от этого, непонятно, как он это будет аргументировать, и как это воспримут сами же американцы,

– отметил Игорь Рейтерович.

В плане Трампа четко показано, что хоть Россия и напала на Украину, но для нее не будет никаких последствий, как для агрессора. Требования есть только к Украине, тогда как Москва освобождается от всех юридических и финансовых последствий, оставляя себе еще и территории, которых она сейчас не контролирует.

Если Украина не согласится на откровенно капитуляционные условия, а Трамп, как следствие, откажется помогать Киеву, это негативно может воспринять как американское, так и европейское общество. В конце концов, после этого любой агрессор будет знать, что, по праву силы, его никто не накажет, а значит, мир может погрузиться в настоящий хаос.

"Конечно, Трамп может это сделать (запретить обмен разведданными и продажу оружия – 24 Канал), но ему будет очень сложно это объяснить. Мне кажется, сейчас это просто давление, нам надо его правильно выдержать, и обращать внимание не на него, а на план. Над планом мы должны работать и выжать из этого максимум", – подчеркнул политолог.

В то же время пора просыпаться и европейским лидерам. Они должны осознавать, что могут остаться без какой-либо поддержки со стороны Соединенных Штатов. А затем пока еще отдаленная угроза российской агрессии может стать гораздо ближе, добавил Рейтерович. Итак, сейчас Украине и Европе надо консолидировать собственные позиции для того, чтобы донести их Дональду Трампу.

Как на "мирный план" США отреагировали в Европе?