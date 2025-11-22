Аналитик объяснил, почему это требование может стать вызовом для страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Чего-то опасается: Трамп торопит Украину по мирному соглашению на фоне двух скандалов

Что в мирном плане говорят о ВСУ?

Издание разобрало 28 пунктов мирного плана, который представил президент США Трамп для урегулирования войны России против Украины.

В мирном плане под 6-м пунктом отмечается необходимость Украины ограничить численность Вооруженных Сил до 600 тысяч человек.

По словам журналиста Мэтью Ченса, такое количество является значительным для армии мирного времени, однако не является той демилитаризацией, которую ранее требовала Россия.

Однако это также будет означать значительные расходы для Украины, которые ей может быть трудно поддерживать,

– говорится в материале.

В то же время, заметил Ченс, Россию, у которой армия больше, не заставляют делать никаких сокращений.

Какие еще пункты есть в плане?