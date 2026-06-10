Про це у коментарі для "УНІАН" розповіла адвокатка LEGAL STRATEGY Віолета Монастирська.

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Чи можуть вручити повістку, якщо є бронь?

Монастирська пояснила, що повістка є лише документом про виклик до територіального центру комплектування і не дорівнює мобілізації. Вона також не скасовує бронювання автоматично.

За словами юристки, заброньовані працівники зобов’язані з’явитися до ТЦК у разі отримання повістки, оскільки її ігнорування без поважних причин може розцінюватися як адміністративне правопорушення. За це передбачений штраф до 17 тисяч гривень.

У разі отримання повістки адвокатка радить одразу повідомити роботодавця та підготувати документи, що підтверджують бронювання. Зокрема, це може бути посвідчення про бронь або довідка з підприємства із зазначенням посади.

Також необхідно мати паспорт і військово-обліковий документ або витяг із застосунку "Резерв". З цими документами слід з’явитися до ТЦК та підтвердити свій статус.

Юристка наголошує, що важливо зафіксувати факт подання документів – отримати відмітку або акт про їх прийняття. Це може стати доказом у разі подальших спорів.

У тому разі, якщо ТЦК перевищать свої повноваження, то фактично оскарженню підлягатиме не сама повістка, а наступні рішення: постанова про штраф, наказ про мобілізацію, відмова у відстрочці тощо. Такі дії можна оскаржувати в адміністративному суді.

Чи можуть мобілізувати за наявності броні?

Згідно із законодавством, особа з чинною бронню не підлягає мобілізації протягом усього строку дії відстрочки. Це закріплено у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Бронювання фактично означає, що працівник критично важливого підприємства тимчасово звільняється від призову на військову службу. Водночас це не скасовує військового обліку і не означає повного виключення з системи військовозобов’язаних.

Існують винятки, за яких мобілізація можлива навіть за наявності броні. Зокрема, це ситуації, коли особа добровільно відмовляється від відстрочки та підписує відповідну заяву.

Також ризики виникають, якщо бронювання було оформлене з помилками або визнане недійсним через порушення процедури. У таких випадках статус відстрочки може бути скасований, і людину можуть повторно підлягати мобілізації відповідно до чинних правил.