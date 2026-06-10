Об этом в комментарии для "УНИАН" рассказала адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская.

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Могут ли вручить повестку, если есть бронь?

Монастырская объяснила, что повестка является лишь документом о вызове в территориальный центр комплектования и не равна мобилизации. Она также не отменяет бронирование автоматически.

По словам юриста, забронированные работники обязаны явиться в ТЦК в случае получения повестки, поскольку ее игнорирование без уважительных причин может расцениваться как административное правонарушение. За это предусмотрен штраф до 17 тысяч гривен.

В случае получения повестки адвокат советует сразу сообщить работодателю и подготовить документы, подтверждающие бронирование. В частности, это может быть удостоверение о брони или справка с предприятия с указанием должности.

Также необходимо иметь паспорт и военно-учетный документ или выписку из приложения "Резерв". С этими документами следует явиться в ТЦК и подтвердить свой статус.

Юрист отмечает, что важно зафиксировать факт подачи документов – получить отметку или акт об их принятии. Это может стать доказательством в случае дальнейших споров.

В том случае, если ТЦК превысят свои полномочия, то фактически обжалованию подлежит не сама повестка, а следующие решения: постановление о штрафе, приказ о мобилизации, отказ в отсрочке и тому подобное. Такие действия можно обжаловать в административном суде.

Могут ли мобилизовать при наличии брони?

Согласно законодательству, лицо с действующей броней не подлежит мобилизации в течение всего срока действия отсрочки. Это закреплено в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Бронирование фактически означает, что работник критически важного предприятия временно освобождается от призыва на военную службу. В то же время это не отменяет воинского учета и не означает полного исключения из системы военнообязанных.

Существуют исключения, при которых мобилизация возможна даже при наличии брони. В частности, это ситуации, когда лицо добровольно отказывается от отсрочки и подписывает соответствующее заявление.

Также риски возникают, если бронирование было оформлено с ошибками или признано недействительным из-за нарушения процедуры. В таких случаях статус отсрочки может быть отменен, и человека могут повторно подлежать мобилизации в соответствии с действующими правилами.