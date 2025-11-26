Могут ли мобилизовать забронированного гражданина во время отпуска – объясняет 24 Канал со ссылкой на ТСН.ua.

Смотрите также Куда надо обращаться, если в Резерв+ автоматически не продлили отсрочку после 1 ноября

Могут ли мобилизовать забронированного гражданина?

Адвокат Марина Бекало объяснила, что бронирование работников и должностных лиц, которые подлежат воинской обязанности, нужно для того, чтобы в период мобилизации обеспечить стабильную работу органов государственной власти, местного самоуправления, а также предприятий и учреждений, имеющих стратегическое значение.

По ее словам, должностные лица госорганов и органов местного самоуправления не подлежат призыву в течение всего периода мобилизации.

Зато работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев. По истечении этого срока работников могут бронировать повторно.

Забронированные работники предприятий, которые являются критически важными, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации на весь срок действия отсрочки, это прямо предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако постановление Кабмина №76 предусматривает исключительный перечень оснований, когда предоставленная отсрочка подлежит аннулированию, это в частности лишение предприятия статуса критически важного, завершение срока действия отсрочки, временное прекращение действия трудового договора или в связи с увольнением работника с предприятия.

Согласно Закону Украины "Об отпусках", за работником гарантированно сохраняется рабочее место, должность и заработная плата во время пребывания работника в отпуске. Поскольку за время отпуска трудовые отношения между работником и работодателем не прекращаются, то для отмены отсрочки в связи с бронированием нет оснований.

В то же время некоторые юристы отмечают, что даже если работник получил бронирование, он необязательно защищен от мобилизации – если документы оформлены некорректно или данные не внесены в реестры.

Проблемы могут возникнуть, если у работника нет актуальной справки или приказа о бронировании, данные о брони еще не внесены в электронные базы, работодатель заверил, что оформляет бронирование, но на самом деле документы не поданы или не согласованы.

Специалисты советуют забронированным работникам, особенно во время поездок или отпуска, иметь при себе оригинал или заверенную копию документов, проверять срок действия брони и убедиться, что она внесена в реестр. В случае спорных ситуаций необходимо фиксировать нарушения и обжаловать незаконные действия военнослужащих ТЦК.

Какие правила бронирования в Украине: коротко о главном