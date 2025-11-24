Продлить отсрочку можно, обратившись лично с соответствующим заявлением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Дарьи Тарасенко в эфире "Украинского Радио".

Смотрите также Может ли наступить уголовная ответственность за игнорирование повестки по почте: объяснение юристов

Как восстановить право на отсрочку?

Если человек имеет право на отсрочку от мобилизации, а ее не продлили автоматически после 1 ноября, то стоит обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Там специалисты обработают обращение и юридически оформят отсрочку снова.

Мужчины, которым отсрочку не продлили должны обратиться в ЦНАП как можно раньше. Также с соответствующим заявлением должны прийти люди, которые никогда не оформляли отсрочку, но имеют на нее право и сейчас делают это впервые.

Они так же обращаются в ЦНАП с полным пакетом документов,

– отметила Дарья Тарасенко.

Стоит отметить! Если раньше в ТЦК подавалась еще и утвержденное заявление, то сейчас в ЦНАП подаются только документы. Данные вносятся в программу, которая самостоятельно сформирует соответствующее заявление. Затем весь этот пакет передадут в ТЦК для рассмотрения.

Гражданин также должен иметь подтверждение о том, что он подал документы на получение отсрочки. Ведь, как говорит эксперт, во время, когда дело рассматривают, мобилизовать кандидата на отсрочку нельзя. Подтверждение будет защищать вас от неправомерной мобилизации до того, как комиссия примет решение.

Так администратор ЦПАУ обязан предоставить описание принятых документов с печатью и подписью полномочного лица. Этот документ является подтверждением, что заявление на отсрочку принято.

К слову, комиссия ТЦК рассматривает заявление на получение отсрочки не более, чем две недели.

Что стоит знать об отсрочке от мобилизации и бронировании?