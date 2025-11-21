Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как узнать, когда заканчивается отсрочка. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Это не "рейды" в прямом смысле: кто принимает решение, где будут работать центры оповещения ТЦК

Как узнать сроки своей отсрочки?

По словам адвоката, сначала в приложении Резерв+ стоит загрузить еВОД в формате PDF, а после – проверить информацию в поле "Отсрочка".

Если там указана конкретная дата , стоит ориентироваться на нее.

, стоит ориентироваться на нее. Однако возможен другой вариант: "До окончания мобилизации". Это не означает неограниченность отсрочки.

Следующим шагом во втором случае стоит сформировать полную выписку и проверить дату уже в ней. По данным Тарасенко, часто это 2 февраля 2026 года.

Это означает, что в эту дату вам необходимо будет или убедиться, что отсрочка автоматически продолжилась, или подать новый пакет документов в ЦНАП, если до февраля процедура снова не изменится,

– объяснила она.

Если же даже в полной выписке указано "До окончания мобилизации", отсрочка действительно должна оставаться, пока продолжается мобилизация, или не исчезнет основание для отсрочки.

Как оформить отсрочку в ЦПАУ?