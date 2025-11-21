Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, як дізнатися, коли закінчується відстрочка. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Це не "рейди" у прямому сенсі: хто ухвалює рішення, де працюватимуть центри оповіщення ТЦК

Як дізнатися терміни своєї відстрочки?

За словами адвокатки, спершу в додатку Резерв+ варто завантажити еВОД у форматі PDF, а після – перевірити інформацію в полі "Відстрочка".

Якщо там зазначена конкретна дата , варто орієнтуватися на неї.

, варто орієнтуватися на неї. Однак можливий інший варіант: "До закінчення мобілізації". Це не означає необмеженість відстрочки.

Наступник кроком у другому випадку варто сформувати повний витяг і перевірити дату вже в ньому. За даними Тарасенко, часто це 2 лютого 2026 року.

Це означає, що в цю дату вам необхідно буде або переконатись, що відстрочка автоматично продовжилась, або подати новий пакет документів в ЦНАП, якщо до лютого процедура знову не зміниться,

– пояснила вона.

Якщо ж навіть у повному витягу зазначено "До закінчення мобілізації", відстрочка справді має залишатися, доки триває мобілізація, або не зникне підстава для відстрочки.

Як оформити відстрочку в ЦНАПі?