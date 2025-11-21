Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, як дізнатися, коли закінчується відстрочка. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.
Як дізнатися терміни своєї відстрочки?
За словами адвокатки, спершу в додатку Резерв+ варто завантажити еВОД у форматі PDF, а після – перевірити інформацію в полі "Відстрочка".
- Якщо там зазначена конкретна дата, варто орієнтуватися на неї.
- Однак можливий інший варіант: "До закінчення мобілізації". Це не означає необмеженість відстрочки.
Наступник кроком у другому випадку варто сформувати повний витяг і перевірити дату вже в ньому. За даними Тарасенко, часто це 2 лютого 2026 року.
Це означає, що в цю дату вам необхідно буде або переконатись, що відстрочка автоматично продовжилась, або подати новий пакет документів в ЦНАП, якщо до лютого процедура знову не зміниться,
– пояснила вона.
Якщо ж навіть у повному витягу зазначено "До закінчення мобілізації", відстрочка справді має залишатися, доки триває мобілізація, або не зникне підстава для відстрочки.
Як оформити відстрочку в ЦНАПі?
З 1 листопада в Україні діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу.
Подати заяву на відстрочку можна в будь-якому ЦНАПі – якщо тип відстрочки ще не доступний у Резерв+, ви не користуєтесь смартфоном або маєте недостатньо даних у держреєстрах.
До слова, для прискорення обробки звернень у ЦНАПах збільшили кількість працівників, а середній час опрацювання заяви становить близько 15 хвилин.