Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сделать это теперь можно и через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), передает 24 Канал.
Как оформить отсрочку в ЦПАУ?
В ведомстве объяснили, что такая возможность введена для тех, чей тип отсрочки пока недоступен в приложении "Резерв+", а также для граждан, которые не пользуются смартфоном или имеют только бумажные документы без достаточного количества данных в госреестрах. С 1 ноября подать заявление на отсрочку можно в любом удобном ЦНАПе независимо от места жительства.
Обратиться в ЦНАП могут:
- Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки.
- Лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход).
- Опекун лица, признанного судом недееспособным.
- Лица, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Члены семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним.
- Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
- Педагогические работники учреждений общего среднего образования, а также научные работники, которые не вовлечены в образовательный процесс.
- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ – в Донецкой и Луганской областях, или во время действия военного положения в Украине.
- Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время революции достоинства.
- Лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины
- Военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.
- Военные, освобожденные из плена.
Для этого необходимо иметь с собой паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и полный пакет документов, подтверждающий основание для отсрочки. К рассмотрению принимаются как оригиналы документов, так и нотариально заверенные копии.
Как отмечают в Минобороны, администратор ЦНАП через портал "Дія" направляет эти документы в соответствующий территориальный центр комплектования. В случае положительного решения ТЦК передает результат обратно в ЦНАП, после чего заявителя информируют по телефону. По желанию он может получить распечатанный учетный документ с отметкой об отсрочке или самостоятельно загрузить его через "Резерв+" или портал "Дія".
Если ТЦК отказывает в отсрочке, заявителю присылают электронное письмо с официальной причиной отказа.
В Минобороны подчеркивают, что заявление необходимо подавать исключительно лично – представители, в частности родственники или юристы, сделать это не могут. Также заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных данных: если информация будет неполной или ложной, в отсрочке могут отказать, и тогда документы придется подавать повторно.
Украинцы, которые находятся за границей, не имеют возможности подать бумажное заявление в ЦНАП.
Подтверждением подачи заявления является распечатанное описание входящего пакета документов, который администратор выдает после принятия обращения.
Кто может оформить отсрочку от мобилизации, не выходя из дома?
С 1 ноября начали действовать новые правила оформления отсрочки от мобилизации. ТЦК больше не принимают заявлений на отсрочку. Их надо подавать через Резерв+ или ЦПАУ.
На сегодня оформить через Резерв+ можно 10 отсрочек. В оборонном ведомстве пообещали, что продолжат работать над оцифровкой остальных отсрочек.