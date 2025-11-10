Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сделать это теперь можно и через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), передает 24 Канал.

Как оформить отсрочку в ЦПАУ?

В ведомстве объяснили, что такая возможность введена для тех, чей тип отсрочки пока недоступен в приложении "Резерв+", а также для граждан, которые не пользуются смартфоном или имеют только бумажные документы без достаточного количества данных в госреестрах. С 1 ноября подать заявление на отсрочку можно в любом удобном ЦНАПе независимо от места жительства.

Обратиться в ЦНАП могут:

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки.

Лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход).

Опекун лица, признанного судом недееспособным.

Лица, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы.

Лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Члены семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним.

Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Педагогические работники учреждений общего среднего образования, а также научные работники, которые не вовлечены в образовательный процесс.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ – в Донецкой и Луганской областях, или во время действия военного положения в Украине.

Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время революции достоинства.

Лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

Военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Военные, освобожденные из плена.

Для этого необходимо иметь с собой паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и полный пакет документов, подтверждающий основание для отсрочки. К рассмотрению принимаются как оригиналы документов, так и нотариально заверенные копии.

Как отмечают в Минобороны, администратор ЦНАП через портал "Дія" направляет эти документы в соответствующий территориальный центр комплектования. В случае положительного решения ТЦК передает результат обратно в ЦНАП, после чего заявителя информируют по телефону. По желанию он может получить распечатанный учетный документ с отметкой об отсрочке или самостоятельно загрузить его через "Резерв+" или портал "Дія".

Если ТЦК отказывает в отсрочке, заявителю присылают электронное письмо с официальной причиной отказа.

В Минобороны подчеркивают, что заявление необходимо подавать исключительно лично – представители, в частности родственники или юристы, сделать это не могут. Также заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных данных: если информация будет неполной или ложной, в отсрочке могут отказать, и тогда документы придется подавать повторно.

Украинцы, которые находятся за границей, не имеют возможности подать бумажное заявление в ЦНАП.

Подтверждением подачи заявления является распечатанное описание входящего пакета документов, который администратор выдает после принятия обращения.

