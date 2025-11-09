Может ли ТЦК подать в розыск человека, который не продлил отсрочку, в эфире телемарафона ответил начальник Центрального управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко, передает 24 Канал.

Смотрите также В ВСУ сказали, кто в первую очередь получит автоматическое продление отсрочки

Когда человека могут объявить в розыск?

ТЦК не имеет права объявлять человека в розыск самостоятельно. Но если есть необходимость (например, человек не приходит уточнить данные, пройти ВЛК и т.д.), ТЦК может передать информацию о нем в полицию. Полиция в таком случае не доставляет человека в ТЦК для административных процедур – чтобы он обновил данные или прошел медкомиссию.

Если у человека есть действующая отсрочка, и она отображается в электронном военно-учетном документе, то его не могут мобилизовать. Он может просто прийти, уточнить данные – и спокойно пойти домой.

ТЦК может привлечь полицию только для того, чтобы человека доставили для уточнения документов или проверки, а не для мобилизации. Если есть официальная отсрочка, оснований для принудительной мобилизации нет.

Среди главных причин объявление человека "в розыск":

неявка на вызов в ТЦК без уважительных причин;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;

несвоевременное представление сведений об изменении места жительства, образования, места работы и должности;

нарушение порядка прохождения учебных сборов;

уклонение от обновления военно-учетных данных;

расхождения информации, указанной в военно-учетном документе и Едином государственном реестре военнообязанных и т.д.

Как сняться с "розыска" ТЦК?

Адвокаты говорят, что сначала нужно выяснить, имеет ли ТЦК данные об админнарушении человека. Для этого нужно отправить запрос в военкомат. Если в ответе указано, что никакого протокола или постановления нет, значит, человека внесли в розыск ошибочно. В таком случае можно отправить заявление по почте в ТЦК с просьбой удалить данные о нарушении и снять с розыска.