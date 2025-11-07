Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение адвоката юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Виктории Косюк для "РБК-Украина".
Как "сняться" с розыска ТЦК?
По словам Виктории Косюк, сняться с розыска в ТЦК можно дистанционно, но сначала следует проверить, имеет ли ТЦК и СП сведения о привлечении человека к административной ответственности.
К ответственности могут привлекать по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, где фиксируются дата, номер и краткое содержание протокола или постановления о правонарушении.
Для проверки необходимо обратиться с запросом в ТЦК и СП.
Если же в ответе ТЦК будет указано, что лицо не было привлечено к админответственности: ни протокол об административном правонарушении, ни постановление в отношении него не составлялись, то сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов внесены безосновательно,
– объяснила юрист.
Как следствие, направление обращения в Нацполицию для осуществления админзадержания и доставки лица в ТЦК и СП является противоправным.
Чтобы дистанционно "снять" розыск в ТЦК и СП, в таком случае можно отправить по почте заявление в территориальный центр с просьбой исключить данные о нарушении правил воинского учета.
Что нового в процессе мобилизации?
С 1 ноября в Украине действует автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно через мобильное приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.
3 ноября Владимир Зеленский также подписал закон, который предусматривает, что военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование.