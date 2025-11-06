Кто может выезжать из страны легально, объясняет 24 Канал.

Какие категории лиц не ограничены в праве выезда из Украины?

Во время военного положения продолжается и общая мобилизация, которая ограничивает выезд военнообязанных мужчин за границу, однако есть определенные исключения.

Согласно правилам пересечения государственной границы, забронированы мужчины могут выезжать из Украины, однако только в командировку. Для подтверждения права на выезд необходимо предоставить выписку из приказа Минэкономики о бронировании и приказ предприятия об отправке в командировку за границу.

Также только в служебную командировку могут выезжать лица, которые занимают определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Мужчинам призывного возраста от 50 до 60 лет также запрещен выезд за границу, исключениями могут быть инвалидность или наличие трех и более несовершеннолетних детей. Недавно в Украине разрешили выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. Для этого необходимо иметь только паспорт и военно-учетный документ.

