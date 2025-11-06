Хто може виїжджати з країни легально, пояснює 24 Канал.

Які категорії осіб не обмежені в праві виїзду з України?

Під час воєнного стану триває і загальна мобілізація, яка обмежує виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон, однак є певні винятки.

Згідно з правилами перетинання державного кордону, заброньовані чоловіки можуть виїжджати з України, однак лише у відрядження. Для підтвердження права на виїзд необхідно надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання та наказ підприємства про відправлення у відрядження за кордон.

Також лише у службове відрядження можуть виїжджати особи, які займають визначені посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Чоловікам призивного віку від 50 до 60 років також заборонено виїзд за кордон, винятками можуть бути інвалідність або наявність трьох і більше неповнолітніх дітей. Нещодавно в Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Для цього необхідно мати лише паспорт та військово-обліковий документ.

