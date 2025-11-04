Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC News Украина. Поляки объяснили, откуда могла появиться именно такая цифра.

Сколько мужчин 18 – 22 лет выехали за границу за два месяца?

Польские пограничники говорят, что количество новоприбывших мужчин такого возраста несколько меньше. Мол, подсчеты не содержат данных о возвращении людей обратно в Украину и о том, что один человек мог пересечь границу несколько раз.

По словам представителя пограничной службы Польши Анджея Южвяка, с августа по октябрь на границах Польши с соседними странами произошло 98 500 проверок мужчин-украинцев в возрасте 18 – 22 лет. Однако это – общее количество пересечений границы в направлении Польши этой категорией граждан, не учитывает ни возвращения обратно, ни повторные пересечения границы.

Польские пограничники вычислили, что количество украинцев 18 – 22 лет, которые заехали за последние два месяца – более 45 300 человек. То есть это количество на самом деле меньше, чем та, которую ранее обнародовали в СМИ.

Отметим, что украинская сторона не могу официально назвать количество мужчин этого возраста, которые выехали за границу. Ведь наши пограничники не ведут учет по возрасту. Как говорит представитель ГПС Украины Андрей Демченко, пограничники опираются только на собственные наблюдения. В Службе говорят, что много мужчин в возрасте 18 – 22 лет как едет из Украины, так и возвращается.

Интересно! За 10 месяцев 2025 года за границу поехали 5 миллионов украинок и 2,9 миллиона украинцев. В то же время 5 миллионов женщин и 2,8 миллиона мужчин вернулись домой.

