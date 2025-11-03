Детали рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.

Выезжает ли массово молодежь из Украины?

Чиновник отметил, что в этом году по результатам вступительной кампании первокурсников больше чем в прошлом.

По всем поступающим на бакалавриат, если не учитывать медицинские и военные специальности, мы имеем 100 тысяч женщин и 92 тысячи парней. Если брать медицинские специальности, то там – почти 7 тысяч женщин и 2,5 тысячи мужчин на первом курсе. Это классическое для медицинских специальностей соотношение, которое наблюдалось и в предыдущие годы, в эту профессию мужчин шло меньше и раньше,

– уточнил Трофимчук.

И добавил: относительно первокурсников, в этом году распределение такое: 52% девушек, 48% парней против 45% и 55% соответственно в прошлом году.

Легко ли поступить в зарубежный вуз?

Чиновник говорит: следует понимать, что европейские университеты не набирают студентов из нашей страны без всяких условий.

Чтобы поступить на стипендию и учиться в Германии, в Польше, надо знать язык страны пребывания. Причем академический язык и на довольно высоком уровне. "С нуля" это не получится. Другие случаи обучения на разных языках, например, английском – это контрактная форма, и это также требует специальной подготовки, а требования у нас и в Европе на выходе из среднего образования – разные,

– сообщил заместитель Лисового.

Как МОН намерено "противодействовать" выезду молодежи?

Чиновник говорит, что сейчас важно создать условия, чтобы молодежь связывала свою жизнь с Украиной. МОН для этого инициировало дискуссии о дуальных программах, о более активном сотрудничестве между университетами и работодателями, чтобы создавать условия для обучения и профессионального развития.

Это якорь, который будет их держать – когда ты учишься и понимаешь, что тебя возьмет на работу топовый работодатель. И эти люди уже связывают будущую жизнь со своим городом, со своим регионом,

– считает чиновник.

А для возвращения наших молодых граждан, которые давно за границей и там заканчивали местные школы, в этом году ввели возможность, чтобы экзамен по польской матуре признавали в Украине. МОН и в дальнейшем будет расширять это правило на другие страны и их выпускные экзамены.