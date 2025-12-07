Услуга является экстерриториальной. Однако можно ли сделать это из-за границы – объясняет 24 Канал со ссылкой на гид по государственным услугам.
Можно ли подать заявление на отсрочку из-за границы?
Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется военнообязанным по основаниям, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Подать заявление можно лично в любом удобном центре предоставления административных услуг, поскольку услуга является экстерриториальной. Документы загружают в портал "Дія", а после – автоматически отправляют в ТЦК на рассмотрение.
Однако сделать это из-за границы невозможно. Также оформить отсрочку через ЦНАП не получится, если лицо:
- не имеет оснований для получения отсрочки;
- уже подал заявление и ожидает его рассмотрения;
- не состоит на воинском учете;
- снято или исключено с учета.
Обратите внимание! Работники дипломатических учреждений за рубежом не входят в перечень лиц, которые имеют право вручать повестки. Однако делать это в консульствах не запрещено уполномоченным субъектам. Возможен ли такой вариант на практике – читайте в материале 24 Канала.
Кто может выехать за границу во время военного положения?
С августа 2025 года обновлены правила выезда за границу ввели для мужчин 18 – 22 лет. Они могут беспрепятственно выезжать из Украины при наличии загранпаспорта и военно-учетного документа.
Мужчины с инвалидностью I – III групп могут выехать при условии наличия украинской справки МСЭК и других подтверждающих документов.
Многодетные родители для пересечения границы без детей должны иметь их свидетельства о рождении и нотариально заверенные копии.
Волонтеры могут выезжать на общих основаниях, но решение о пересечении границы должны принять Мининфраструктуры, областные администрации или КГВА.