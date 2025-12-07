Послуга є екстериторіальною. Однак чи можна зробити це з-за кордону – пояснює 24 Канал із посиланням на гід з державних послуг.

Чи можна подати заяву на відстрочку з-за кордону?

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Подати заяву можна особисто в будь-якому зручному центрі надання адміністративних послуг, оскільки послуга є екстериторіальною. Документи завантажують у портал "Дія", а опісля – автоматично відправляють у ТЦК на розгляд.

Однак зробити це з-за кордону неможливо. Також оформити відстрочку через ЦНАП не вийде, якщо особа:

  • не має підстав для отримання відстрочки;
  • вже подала заяву та очікує її розгляду;
  • не перебуває на військовому обліку;
  • знято чи виключено з обліку.

Зверніть увагу! Працівники дипломатичних установ за кордоном не входять до переліку осіб, які мають право вручати повістки. Однак робити це в консульствах не заборонено уповноваженим суб'єктам.

Хто може виїхати за кордон під час воєнного стану?

  • З серпня 2025 року оновлені правила виїзду за кордон запровадили для чоловіків 18 – 22 років. Вони можуть безперешкодно виїжджати з України за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа.

  • Чоловіки з інвалідністю І – ІІІ груп можуть виїхати за умови наявності української довідки МСЕК та інших підтверджувальних документів.

  • Багатодітні батьки для перетину кордону без дітей повинні мати їхні свідоцтва про народження та нотаріально завірені копії.

  • Волонтери можуть виїжджати на загальних підставах, але рішення про перетин кордону мають ухвалити Мінінфраструктури, обласні адміністрації або КМВА.