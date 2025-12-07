Послуга є екстериторіальною. Однак чи можна зробити це з-за кордону – пояснює 24 Канал із посиланням на гід з державних послуг.
Чи можна подати заяву на відстрочку з-за кордону?
Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Подати заяву можна особисто в будь-якому зручному центрі надання адміністративних послуг, оскільки послуга є екстериторіальною. Документи завантажують у портал "Дія", а опісля – автоматично відправляють у ТЦК на розгляд.
Однак зробити це з-за кордону неможливо. Також оформити відстрочку через ЦНАП не вийде, якщо особа:
- не має підстав для отримання відстрочки;
- вже подала заяву та очікує її розгляду;
- не перебуває на військовому обліку;
- знято чи виключено з обліку.
Зверніть увагу! Працівники дипломатичних установ за кордоном не входять до переліку осіб, які мають право вручати повістки. Однак робити це в консульствах не заборонено уповноваженим суб'єктам. Чи можливий такий варіант на практиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Хто може виїхати за кордон під час воєнного стану?
З серпня 2025 року оновлені правила виїзду за кордон запровадили для чоловіків 18 – 22 років. Вони можуть безперешкодно виїжджати з України за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа.
Чоловіки з інвалідністю І – ІІІ груп можуть виїхати за умови наявності української довідки МСЕК та інших підтверджувальних документів.
Багатодітні батьки для перетину кордону без дітей повинні мати їхні свідоцтва про народження та нотаріально завірені копії.
Волонтери можуть виїжджати на загальних підставах, але рішення про перетин кордону мають ухвалити Мінінфраструктури, обласні адміністрації або КМВА.