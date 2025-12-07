Послуга є екстериторіальною. Однак чи можна зробити це з-за кордону – пояснює 24 Канал із посиланням на гід з державних послуг.

Дивіться також Відстрочка через догляд за літніми родичами: хто може отримати та що варто знати

Чи можна подати заяву на відстрочку з-за кордону?

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Подати заяву можна особисто в будь-якому зручному центрі надання адміністративних послуг, оскільки послуга є екстериторіальною. Документи завантажують у портал "Дія", а опісля – автоматично відправляють у ТЦК на розгляд.

Однак зробити це з-за кордону неможливо. Також оформити відстрочку через ЦНАП не вийде, якщо особа:

не має підстав для отримання відстрочки;

вже подала заяву та очікує її розгляду;

не перебуває на військовому обліку;

знято чи виключено з обліку.

Зверніть увагу! Працівники дипломатичних установ за кордоном не входять до переліку осіб, які мають право вручати повістки. Однак робити це в консульствах не заборонено уповноваженим суб'єктам. Чи можливий такий варіант на практиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Хто може виїхати за кордон під час воєнного стану?