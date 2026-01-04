Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут действовать графики 5 января?
В понедельник, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,
– добавили в Укрэнерго.
Украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.
Враг продолжает бить по энергетике: последние новости
В субботу, 3 января, Россия ударила по энергетической инфраструктуре юга Украиныпод атакой оказались энергообъекты Николаевской и Херсонской областей. По данным Минэнерго, в результате обстрелов часть потребителей на Николаевщине осталась без электроэнергии.
В то же время на Херсонщине Россия снова попала в Херсонскую ТЭЦ. К тому же на временно оккупированной Запорожской АЭС было потеряно подачу питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране также остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах.