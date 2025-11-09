Военкоматы удалось разгрузить от большого потока людей. Очереди, которые обычно были, когда мужчины шли в ТЦК по продлению отсрочек, сейчас уже в прошлом. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центрального управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко, передает 24 Канал.

Кто претендует на продление отсрочки?

Сейчас 80 процентов отсрочек предоставляются онлайн через Резерв+. Уже продлено автоматически около 720 тысяч отсрочек. В частности, для людей с инвалидностью.

Если мы можем проверить соответствующий статус человека через другие электронные реестры, базы данных, он получит автоматическое продление отсрочки,

– пояснил Качаненко.

Он напомнил, что сегодня оцифрованными являются 10 типов отсрочек. Они покрывают 80 процентов от общего количества людей, претендующих на отсрочку от мобилизации.

Сейчас продолжается работа над оцифровкой остальных отсрочек. Впрочем, есть несколько сложных кейсов. Например, если отец – многодетный, не всегда можно подтвердить те параметры, которые нужны для того, чтобы предоставить ему отсрочку автоматически. Это и вопросы, связанные с выплатой алиментов, и рождением детей в разных браках и тому подобное.

Сейчас абсолютное большинство людей уже сейчас в электронном формате может получить отсрочку или продлить ее, если для нее не изменились основания,

– подчеркнул офицер.

Какие отсрочки продлят автоматически?

На автоматическое продление отсрочки могут рассчитывать такие категории: