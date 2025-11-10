Кроме того, большинство отсрочек продлеваются автоматически. Главное условие – это наличие устойчивых оснований для ее получения или оснований, которые можно подтвердить в госреестрах, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Кто может оформить отсрочку онлайн?

На сегодня оформить через Резерв+ можно 10 отсрочек. Речь идет о следующих категориях:

лица с инвалидностью;

временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВВК);

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужья военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты аспиранты;

работники высшего и профобразования.

В оборонном ведомстве пообещали, что продолжат работать над оцифровкой остальных отсрочек. Так, вскоре в приложении "Резерв+" должна появиться отсрочка для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

В Сухопутных войсках говорят, что большинство людей, которые имеют право на отсрочку, могут оформить ее онлайн. Сейчас автоматически продлено около 720 тысяч отсрочек.

Что известно о новых правилах оформления отсрочки?