Соответствующий законопроект приняли за основу в Верховной Раде во вторник, 4 ноября, передает 24 Канал.
Кто сможет получить отсрочку от службы?
Новый законопроект предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут иметь право на 12-месячную отсрочку от мобилизации.
Необходимым условием для этого является то, что военнослужащие уже отслужили по контракту не менее года во время военного положения.
Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военных – с фиксированными сроками службы от 1 до 5 лет, расширенными социальными гарантиями и возможностью выбирать место службы.
Президент Владимир Зеленский отметил, что главная цель таких шагов – создание справедливых условий, которые будут мотивировать опытных воинов оставаться в армии. Для этого государство обеспечит необходимое финансирование новой системы.
К тому же недавно Кабмин расширил возможности программы "Контракт 18 – 24", по которому сейчас молодые люди смогут самостоятельно выбирать любую боевую бригаду для службы. Больше об условиях службы по этой программе, а также о предусмотренных выплатах и льготах – читайте в материале 24 Канала.