Відповідний законопроєкт прийняли за основу у Верховній Раді у вівторок, 4 листопада, передає 24 Канал.

Хто зможе отримати відстрочку від служби?

Новий законопроєкт передбачає, що чоловіки віком від 18 до 25 років матимуть право на 12-місячну відстрочку від мобілізації.

Необхідною умовою для цього є те, що військовослужбовці вже відслужили за контрактом щонайменше рік під час воєнного стану.

