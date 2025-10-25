В Минобороны объясняют, что цифровизация, в частности процесса отсрочек, является действенным инструментом для борьбы с коррупцией, злоупотреблениями и человеческим фактором, передает 24 Канал.

Какие изменения в оформлении отсрочек будут действовать с 1 ноября?

Так, подать документы для оформления 9 основных отсрочек надо будет через "Резерв+". Речь идет о таких категориях как:

  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде).
  • Родители трех и более детей до 18 лет в одном браке.
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
  • Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
  • Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.
  • Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

В оборонном ведомстве обещают, что новые типы отсрочек постепенно будут появляться в приложении. Пока все остальные отсрочки нужно оформлять через ЦПАУ.

С началом следующего месяца также состоится автоматическое продление действия всех отсрочек с постоянными основаниями. К ним относятся отсрочки для таких категорий:

  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодные к службе.
  • Родители трех и более детей до 18 лет.
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).
  • Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
  • Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.
  • Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.
  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
  • Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии России.
  • Военные, освобожденные из плена.

Обратите внимание! Если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена.

Также бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью больше не будет выдаваться. Она заменяется на электронный военно-учетный документ или распечатку с QR-кодом. В дальнейшем подтверждением факта наличия отсрочки от мобилизации будет соответствующий раздел в документе в "Резерв+".

Получить файл для печати отсрочки можно:

  • в приложении Резерв+;
  • на портале Дія;
  • при необходимости – обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦНАП, если речь идет именно о документе с отсрочкой).

