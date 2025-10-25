У Міноборони пояснюють, що цифровізація, зокрема процесу відстрочок, є дієвим інструментом для боротьби з корупцією, зловживаннями й людським фактором, передає 24 Канал. Дивіться також Чи можуть батьки трьох дітей втратити відстрочку та чому її запровадили Які зміни в оформленні відстрочок діятимуть з 1 листопада? Так, подати документи для оформлення 9 основних відстрочок треба буде через "Резерв+". Йдеться про такі категорії як: Люди з інвалідністю.

З початком наступного місяця також відбудеться автоматичне продовження дії всіх відстрочок зі сталими підставами. До них належать відстрочки для таких категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки трьох і більше дітей до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Особи, незаконно позбавлені волі через агресію Росії.

Військові, звільнені з полону.

Зверніть увагу! Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена.

Також паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою більше не видаватиметься. Вона замінюється на електронний військово-обліковий документ або роздруківку з QR-кодом. Надалі підтвердженням факту наявності відстрочки від мобілізації буде відповідний розділ у документі в "Резерв+".

Отримати файл для друку відстрочки можна:

у застосунку Резерв+;

на порталі Дія;

за потреби – звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).

