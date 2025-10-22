Про це пише 24 Канал з посиланням на матеріал РБК-Україна. Коментар щодо цього питання дала адвокатка АО "Актум" Наталя Гнатик.

Чому сплата штрафу не звільняє від статусу "У розшуку"?

Із літа 2025 року українці, які отримали штраф за порушення правил мобілізації, можуть оплатити його онлайн. Заборгованість після цього зникне. Однак це не дозволяє остаточно знятися з розшуку без розв'язання всіх питань з територіальним центром.

Адвокати зауважують, що сплата штрафу онлайн – це добре та зручно. Однак всі випадки індивідуальні й результат такої оплати штрафу від конкретної ситуації в людини.

Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком, і ніхто більше не буде вас шукати – так це не працює,

– зазначила адвокатка.

Наталя Гнатик пояснила, що після того, як громадянин сплатив штраф, ТЦК знімає його з розшуку, а далі людина може продовжити мобілізаційний процес. Так військовозобов'язаний має час, щоб, наприклад, отримати бронювання на роботі чи знайти законні підстави для відстрочки.

Сплата штрафу також рятує ситуацію, коли людина вперше порушила правила мобілізації. У випадку, якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але вчасно не прийшов до ТЦК, то сплата стягнення може бути дієвим рішенням. У випадку ігнорування не першої повістки, за словами адвокатів, вирішити проблему просто оплатою буде важко.

У першій ситуації після сплати штрафу значок "у розшуку" зникає. Якщо людина вдруге порушить правила мобілізації – є можливість, що він з'явиться знову.

Адвокатка також додала, що на практиці бувають ситуації, коли людину "просто так подали в розшук". Тоді їй необхідно вирішити всі питання, аби штраф не встиг прийти.

"Мета ТЦК - не наповнення державного бюджету сплатою штрафів, а мобілізація. Оплата штрафу для ТЦК - не основна мета", – сказала пані Наталя.

Зазначимо! Сплатити штраф онлайн можна зі знижкою в застосунку Резерв+. У такому випадку він сягатиме 8 500 гривень. Повна вартість стягнення за порушення правил військового обліку для громадян становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Штрафи від ТЦК: важливі нюанси