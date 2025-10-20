Правник Юрій Танасійчук розповів, чи звільняє сплата штрафу від обов'язків надалі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Еспресо".

Дивіться також Чи можливо виключити громадянина з обліку через суд

Що буде після сплати штрафу за порушення правил військового обліку?

Відповідно до Конституції та Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані або не пройшов лікарську комісію, а ТЦК у належній формі склав протокол та виніс постанову – це підлягає сплаті штрафу.

Сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконати вимоги закону щодо своєчасного надання інформації та проходження військово-лікарської комісії,

– наголосив правник.

Тобто, якщо після сплати буде повторно вчинено порушення, новий штраф можуть накласти знову, а його сума – зрости.

Зверніть увагу! Сплатити штраф онлайн можна в застосунку Резерв+. Для того, щоб зробити це зі знижкою 50%, слід оновити додаток до актуальної версії. Після заяви про визнання порушення ТЦК ухвалює рішення щодо опції сплатити штраф 8 500 гривень.

Що ще варто знати про сплату штрафу?