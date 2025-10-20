Юрист Юрий Танасийчук рассказал, освобождает ли уплата штрафа от обязанностей в дальнейшем. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

Смотрите также Возможно ли исключить гражданина с учета через суд

Что будет после уплаты штрафа за нарушение правил воинского учета?

Согласно Конституции и Кодекса Украины об административных правонарушениях, если военнообязанный не обновил свои данные или не прошел врачебную комиссию, а ТЦК в надлежащей форме составил протокол и вынес постановление – это подлежит уплате штрафа.

Уплата штрафа не освобождает от обязанности выполнить требования закона относительно своевременного предоставления информации и прохождения военно-врачебной комиссии,

– отметил юрист.

То есть, если после уплаты будет повторно совершено нарушение, новый штраф могут наложить снова, а его сумма – вырасти.

Обратите внимание! Оплатить штраф онлайн можно в приложении Резерв+. Для того, чтобы сделать это со скидкой 50%, следует обновить приложение до актуальной версии. После заявления о признании нарушения ТЦК принимает решение относительно опции оплатить штраф 8 500 гривен.

Что еще стоит знать об уплате штрафа?