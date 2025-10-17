Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста адвокатского объединения "Актум" Натальи Гнатик для "РБК-Украина".

Почему отметка о розыске не исчезает?

Наталья Гнатик объяснила, что в отдельных случаях отметка о розыске может быть законной – например, если человек не появлялся в ТЦК много лет и имеет несколько нарушений воинского учета.

Как следствие, результат оплаты штрафов зависит от индивидуальной ситуации военнообязанного.

Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском и никто больше не будет вас искать – так это не работает. Но это может быть выходом. Вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете вопрос с ТЦК дальше,

– отметила юрист.

Важно! "Розыск" в реестрах данных означает, что ТЦК может обращаться в Национальную полицию, чтобы найти и доставить работника, который нарушил правила учета.

После уплаты штрафа человек получает время, чтобы найти работу с бронированием, получить законные основания для отсрочки и действовать дальше в рамках правового поля.

Обычно спорные вопросы относительно неправомерных штрафов или других действий ТЦК юристы советуют решать через суд. Однако такие процессы могут длиться месяцами, а в Киеве и крупных городах – еще дольше. За это время мужчине могут поступить новые повестки.

Наталья Гнатик отметила, что в большинстве случаев производство удается закрыть только после уплаты штрафа. Она добавила, что можно попробовать решить это непосредственно в ТЦК, однако если человек не имеет законных оснований для отсрочки, там могут сразу мобилизовать.

Какие есть изменения в процессе мобилизации?