Правозащитники объяснили, нужно ли его оплачивать, если вас призвали на службу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".
Новости к теме Отсрочка от мобилизации: как получить и какие документы подавать
Стоит ли оплатить штраф после мобилизации?
Некоторые юристы уверены, что если военнообязанный гражданин не оплатил штраф ТЦК, но был мобилизован, такое взыскание должно быть отменено. По их мнению, мужчин, которых уже мобилизовали, не имеют права штрафовать, а предыдущее дело должно быть закрыто.
Зато другие юристы утверждают, что мобилизация не имеет отношения к нарушению правил воинского учета в статусе военнообязанного. Поэтому если человек не оплатит штраф, то в дальнейшем сумма взыскания может удвоиться.
Кодекс Украины об административных правонарушениях говорит о том, что мобилизация не отменяет автоматически наложенное административное взыскание. Штраф налагается за административное правонарушение (например, нарушение правил воинского учета, неявка по повестке), которое произошло до мобилизации.
Если его не оплатить добровольно в срок, постановление может быть передано в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. В таком случае могут открыть исполнительное производство, что в некоторых случаях влечет за собой арест счетов или взыскание с дохода (в частности, с денежного обеспечения военнослужащего, с учетом ограничений, установленных законодательством).
Мобилизация в Украине: коротко о главном
В Украине призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
Украинцы в возрасте 60+ лет могут заключить годовой контракт на военную службу, при условии прохождения ВВК и соответствия определенным критериям. Тогда как юноши от 18 до 24 лет могут заключить контракт с Силами обороны, получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен и определенные льготы.
Отсрочку от мобилизации могут получить лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению военно-врачебной комиссии, родители трех и более несовершеннолетних детей, граждане, которые осуществляют уход за больными родителями, студенты, народные депутаты и граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.