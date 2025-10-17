Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юристки адвокатського об'єднання "Актум" Наталії Гнатик для "РБК-Україна".
Читайте також Чи потрібно сплатити штраф від ТЦК, якщо військовозобов'язаного мобілізували: пояснення юристів
Чому відмітка про розшук не зникає?
Наталія Гнатик пояснила, що в окремих випадках відмітка про розшук може бути законною – наприклад, якщо людина не з'являлася до ТЦК багато років і має кілька порушень військового обліку.
Як наслідок, результат оплати штрафів залежить від індивідуальної ситуації військовозобов'язаного.
Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком і ніхто більше не буде вас шукати – так це не працює. Але це може бути виходом. Ви платите штраф, вас знімають з розшуку та ви вирішуєте питання з ТЦК далі,
– зазначила юристка.
Важливо! "Розшук" в реєстрах даних означає, що ТЦК може звертатись до Національної поліції, щоб знайти та доставити працівника, який порушив правила обліку.
Після сплати штрафу людина отримує час, щоб знайти роботу з бронюванням, отримати законні підстави для відстрочки та діяти далі в межах правового поля.
Зазвичай спірні питання щодо неправомірних штрафів чи інших дій ТЦК юристи радять вирішувати через суд. Однак такі процеси можуть тривати місяцями, а в Києві та великих містах – ще довше. За цей час чоловікові можуть надійти нові повістки.
Наталія Гнатик зазначила, що в більшості випадків провадження вдається закрити лише після сплати штрафу. Вона додала, що можна спробувати вирішити це безпосередньо в ТЦК, однак якщо людина не має законних підстав для відстрочки, там можуть одразу мобілізувати.
Які є зміни у процесі мобілізації?
Верховна Рада 9 жовтня ухвалила закон, який дозволяє критичним підприємствам бронювати людей на 45 днів, якщо в них неналежно оформлені облікові документи. Таке бронювання можна оформити лише раз на рік.
Українці віком від 60 років отримали тепер можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами. Люди зі значним професійним досвідом, що досягнули граничного віку перебування на службі, мають змогу долучитися до армії.
Пріоритет надається небойовим посадам у тилових частинах. Це можуть бути посади у сферах зв'язку, логістики, ремонту, інструкторської діяльності, в навчальних центрах або ТЦК (діловоди, водії тощо).