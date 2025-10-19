Юристы рассказали, в чем парадокс этого вопроса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юристи.UA".

Могут ли гражданина исключить с воинского учета через суд?

К юристам обратился мужчина, который поинтересовался, может ли его исключить с учета через суд. Он объяснил, что ранее был приговорен к лишению свободы с испытательным сроком (условный срок).

Вас не исключат с воинского учета, даже, через суд, ведь такого основания для исключения не существует,

– отметил юрист Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил это, уточнив, что статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" уже не содержит положений об исключении лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Что касается мобилизации, Дерий объяснил, что гражданина с таким статусом призвать на службу также невозможно.

"С такой статьей Вас не имеют право мобилизовать, то есть, на учете Вы будете находиться, но призвать на военную службу Вас не имеют права", – говорит он.

Айвазян добавил, что причина в запрете призыва лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины.

