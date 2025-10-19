Юристи розповіли, у чому парадокс цього питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юристи.UA".

Чи можуть громадянина виключити з військового обліку через суд?

До юристів звернувся чоловік, який поцікавився, чи може його виключити з обліку через суд. Він пояснив, що раніше був засуджений до позбавлення волі з іспитовим терміном (умовний строк).

Вас не виключать з військового обліку, навіть, через суду, адже такої підстави для виключення не існує,

– зазначив юрист Владислав Дерій.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив це, уточнивши, що стаття 37 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" вже не містить положень про виключення осіб, засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Що стосується мобілізації, Дерій пояснив, що громадянина з таким статусом призвати на службу також неможливо.

"З такою статтею Вас не мають право мобілізувати, тобто, на обліку Ви перебуватимете, але призвати на військову службу Вас не мають права", – каже він.

Айвазян додав, що причина у забороні призову осіб, які скоїли злочини проти основ національної безпеки України.

