Местные сообщают о почти выбитых окнах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно о взрывах в российских городах?
В аэропортах Саратова и Пензы закрыли аэропорты и объявили план "Ковер". Сообщается, что под атакой Саратовский НПЗ, который был под ударом уже неоднократно.
Также взрывы гремели в окрестностях Эйска в Краснодарском крае. Сообщается о работе российской ПВО. Российские телеграм-каналы пишут о якобы атаке дронов ВСУ.
Местные слышали по меньшей мере 3 взрыва в Эйске, от этого почти вылетали окна в домах. В небе они видели "большой огненный шар".
Дроны дважды атаковали химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области
Химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области России подвергся повторному удару в ночь на 16 декабря, а первого – 11 декабря.
Предприятие специализируется на производстве химической продукции, которая может использоваться для изготовления взрывчатых веществ.