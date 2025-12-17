Местные сообщают о почти выбитых окнах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в российских городах?

В аэропортах Саратова и Пензы закрыли аэропорты и объявили план "Ковер". Сообщается, что под атакой Саратовский НПЗ, который был под ударом уже неоднократно.

Также взрывы гремели в окрестностях Эйска в Краснодарском крае. Сообщается о работе российской ПВО. Российские телеграм-каналы пишут о якобы атаке дронов ВСУ.

Местные слышали по меньшей мере 3 взрыва в Эйске, от этого почти вылетали окна в домах. В небе они видели "большой огненный шар".

