Трагическое известие сообщили в Вишневской поселковой территориальной общине, передает 24 Канал.

Что известно о гибели Максима Тимощука?

Максим Тимощук родился 10 августа 1996 года. В 2012 году он окончил школу и поступил в Обособленное структурное подразделение "Вольногорский профессиональный колледж Украинского государственного университета науки и технологий". Там парень получил специальность инженера – техника цветных металлов.

После окончания учебы в 2016 году Максим проходил службу в ВСУ, а в 2018 году – демобилизовался.

Позже он работал в Днепропетровском обществе "Плюс". С началом полномасштабного вторжения парень присоединился в ряды защитников Украины.

Николай Тимощук погиб во время выполнения боевых задач. Долгое время, а именно с лета 2024 года, воин считался пропавшим без вести. Во время службы военный снимал шуточные видео в TikTok, которые собирали миллионные просмотры. Последнее из них защитник опубликовал 2 июня 2024 года.

К сожалению, война унесла жизнь еще одного преданного сына Украины, достойного гражданина, мужественного воина. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего. Память о Максиме Тимощуке навсегда останется в сердцах благодарных земляков. Вечная слава Герою!,

– говорится в сообщении общины.

Там пообещали время и место захоронения Героя сообщить позже.

