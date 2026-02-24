Подробнее обо всех особенностях действия брони объяснила юрист Александра Капитула для "РБК-Украина". В частности, она ответила, нужно ли забронированным лицам проходить военно-врачебную комиссию.

Смотрите также Мы дали вам 4 года для этого, – военный сказал, что должны сделать все гражданские

Что нужно сделать военнообязанным, которые имеют бронирование?

По словам Капитулы, во время действия военного положения военнообязанные граждане должны проходить ВВК для определения годности к службе. Постановление ВВК районных и городских ТЦК и СП о пригодности действует в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.

Сам факт бронирования не отменяет обязанности прохождения ВВК, поскольку бронирование прежде всего предоставляет отсрочку от мобилизации, но не освобождает лицо от выполнения требований воинского учета и связанных процедур, в частности прохождения медицинского осмотра,

– отметила она.

Юрист добавила, что на практике бывают случаи объявления в розыск военнообязанных, которые не прошли ВВК, даже если они имеют действующее бронирование.

Кого могут забронировать в 2026 году?