Что нужно знать о брони от мобилизации для фермеров?

О том, какое главное условие для бронирования работника аграрного сектора, говорится на портале Юристи.UA.

Так, мужчина спросил у юристов, может ли он получить бронь от мобилизации. Ведь имеет пай на 7 гектаров в аренде, может создать фермерское хозяйство и стать юридическим лицом.

Юристы ответили, что такой вариант не является возможным. Создание фермерского хозяйства не предоставляет возможности для бронирования.

Однако, если хозяйство получит статус критически важного, тогда можно оформить бронь работников и главы фермерства в частности.

Как получить бронь и есть ли альтернативы для аграриев?

Юрист Дмитрий Франчук рассказал для РБК-Украина, что руководители предприятий или фермерских хозяйств должны подать соответствующие документы в Министерство аграрной политики Украины, которое согласовывает списки с Генеральным штабом ВСУ. Именно после этого можно будет забронировать работников.

В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК (военкомат) ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы. Для этого нужны документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах (справка от предприятия, трудовой договор, документы на фермерское хозяйство),

– добавил юрист о возможности отсрочки от мобилизации.

В то же время юрист отмечает, что стоит решать вопрос заблаговременно, однако если мобилизация состоялась – ее можно обжаловать в суде, ссылаясь на неправомерные действия из-за критической важности хозяйства.

Что известно о земельных льготах для служащих?