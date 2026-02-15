Когда возможно бронирование аграриев?
В частности, требования к площади земель и годовому доходу повысили. Подробнее говорится в приказе № 3650 от 22 декабря 2025 года.
Во-первых, площадь угодий сельскохозяйственного назначения для обработки увеличили вдвое. Во-вторых, аналогично вырос объем годового дохода, то есть чистого дохода от реализации продукции – товаров, работ, услуг. В-третьих, отменено требование относительно суммы уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий отчетный квартал (не менее 324 тысяч гривен).
Итак, теперь для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства необходимо соответствовать двум критериям.
Критерий 1 – Осуществлять деятельность по производству, переработке и сбыту (экспорту) сельскохозяйственной продукции, основным видом деятельности согласно определенным КВЭДам.
Критерий 2 – Соответствовать одному из трех следующих пунктов:
- осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1000 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности;
- осуществлять обработку угодий многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия;
- быть экономически активными с объемом годового дохода не менее 40 миллионов гривен.
Обратите внимание! В 2026 году минимальный уровень средней зарплаты для получения статуса критически важного предприятия также вырос – до 21 617,50 гривны.
К слову, порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время определяет постановление Кабмина №76 от 27 января 2023 года.
Как еще изменили механизм бронирования?
В Украине также усовершенствовали механизм бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отныне в решениях Минобороны не будет указываться информация о количестве военнообязанных.
Это учитывает особенности работы сферы в условиях войны и создает условия для масштабирования производства критически важного вооружения.